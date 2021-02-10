UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МИД Литвы о покупке вакцины в России: не хотим финансировать войну в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.

Об этом сообщает агентство Delfi.

Популярные новости
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен 09 февраля 2021
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов 08 февраля 2021
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" 09 февраля 2021
У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется 09 февраля 2021
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
Восстановление полной мобильности и безвиза станет серьезным вызовом, - Кулеба 08 февраля 2021
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной 09 февраля 2021
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине 09 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Тимошенко - единственный кандидат в премьер-министры с конкретной программой, - эксперт 08 февраля 2021

По словам министра, Литва не хочет, что деньги литовских налогоплательщиков шли в российский бюджет, откуда Москва черпает средства для агрессии в Украине.

"Мне кажется, что это

Ландсбергис добавил, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса, ведь сейчас сотни производителей ищут одобрения.

"Даже если

Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет покупать российскую вакцину, даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Добавим, в европейском регуляторе EMA заявили, что еще не получали документов на регистрацию российской вакцины от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияЛитвавойна в Украиневакцина от коронавируса
Читайте также
ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca для прививок всем взрослым и пожилым людям
В Украине официально запретили российскую COVID-вакцину
Прогноз погоды