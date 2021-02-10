МИД Литвы о покупке вакцины в России: не хотим финансировать войну в Украине

По словам министра, Литва не хочет, что деньги литовских налогоплательщиков шли в российский бюджет, откуда Москва черпает средства для агрессии в Украине.

"Мне кажется, что это

Ландсбергис добавил, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса, ведь сейчас сотни производителей ищут одобрения.

"Даже если