МИД Литвы о покупке вакцины в России: не хотим финансировать войну в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, заявил что поддерживает официальную позицию страны по поводу закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, Литва не хочет финансировать войну на Востоке Украины.
Об этом сообщает агентство Delfi.
По словам министра, Литва не хочет, что деньги литовских налогоплательщиков шли в российский бюджет, откуда Москва черпает средства для агрессии в Украине.
"Мне кажется, что это
Ландсбергис добавил, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам от коронавируса, ведь сейчас сотни производителей ищут одобрения.
"Даже если
Напомним, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет покупать российскую вакцину, даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.
Добавим, в европейском регуляторе EMA заявили, что еще не получали документов на регистрацию российской вакцины от COVID-19.