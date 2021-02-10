МЗС Литви про купівлю вакцини в Росії: не хочемо фінансувати війну в Україні

За словами міністра, Литва не хоче, що гроші литовських платники податків йшли до російського бюджету, звідки Москва черпає кошти для агресії в Україні.

"Мені здається, що це

Ландсберґіс додав, що Литва не матиме проблем з доступом до вакцин від коронавірусу, адже зараз сотні виробників шукають схвалення.

"Навіть якщо