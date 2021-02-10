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МЗС Литви про купівлю вакцини в Росії: не хочемо фінансувати війну в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, заявив що підтримує офіційну позицію країни щодо закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.

Про це повідомляє агентство Delfi.

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За словами міністра, Литва не хоче, що гроші литовських платники податків йшли до російського бюджету, звідки Москва черпає кошти для агресії в Україні.

"Мені здається, що це

Ландсберґіс додав, що Литва не матиме проблем з доступом до вакцин від коронавірусу, адже зараз сотні виробників шукають схвалення.

"Навіть якщо

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

Додамо, в європейському регуляторі EMA заявили, що ще не отримували документів на реєстрацію російської вакцини від COVID-19.

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