МЗС Литви про купівлю вакцини в Росії: не хочемо фінансувати війну в Україні

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, заявив що підтримує офіційну позицію країни щодо закупівлі російської вакцини від COVID-19. За його словами, Литва не хоче фінансувати війну на Сході України.
Про це повідомляє агентство Delfi.
За словами міністра, Литва не хоче, що гроші литовських платники податків йшли до російського бюджету, звідки Москва черпає кошти для агресії в Україні.
"Мені здається, що це
Ландсберґіс додав, що Литва не матиме проблем з доступом до вакцин від коронавірусу, адже зараз сотні виробників шукають схвалення.
"Навіть якщо
Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не купуватиме російську вакцину, навіть якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.
Додамо, в європейському регуляторі EMA заявили, що ще не отримували документів на реєстрацію російської вакцини від COVID-19.