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МИД Латвии выступил за ужесточение санкций против России и Беларуси

Фото: глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич facebook.com.edgars.rinkevics)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал ужесточить санкции против России и Беларуси. Включая закрытие европейских портов для российских судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии в Twitter.

"Отправляемся в Брюссель в Совет министров иностранных дел ЕС, мы должны продолжать вводить больше санкций против России и Беларуси, включая закрытие европейских портов российских судов. Усилить поддержку Молдове и пересмотреть наш стратегический компас, чтобы отреагировать на новую реальность", - написал он.

Напомним, Польша предложила Европейскому союзу ввести полный запрет на торговлю с Россией. Таким образом, правительство Польши призывает усилить санкции против Москвы за ее вторжение в Украину.

Добавим, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе телефонного разговора они обсудили подготовку пятого пакета санкций против России.

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