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Кулеба и Боррель обсудили подготовку пятого пакета санкций против РФ

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Киев, Пятница 18 марта 2022 12:53
Кулеба и Боррель обсудили подготовку пятого пакета санкций против РФ Фото: Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе телефонного разговора они обсудили подготовку пятого пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулеба в Twitter.

"Говорил с Жозепом Боррелем. Мы обсудили подготовку 5-го пакета санкций ЕС в отношении России. Давление будет усиливаться до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы остановить российское варварство. Мы также обсудили вопросы защиты и помощи украинцам, которые бежали от российских бомб в ЕС", - написал он.

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