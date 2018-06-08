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МИД Канады потребовал от России освободить Сенцова

НовостиПолитика    08.06.2018 - 09:14
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Канада обеспокоена состоянием голодающего Сенцова

Министерство иностранных дел Канады требует от Российской Федерации освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в Twitter сообщила глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Канада глубоко обеспокоена состоянием украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который в настоящее время находится в тюрьме и голодает с протестом против несправедливого отношения к украинским политическим заключенным. Мы призываем Россию освободить его", - отметила Фриланд.

 

Напомним, накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что пока не думал об обмене Сенцова.  

"Нашего журналиста Вышинского (руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, - ред.) задержали за его прямую профессиональную деятельность, это совершенно беспрецедентно и недопустимо. Что касается Сенцова, он задержан за подготовку террористического акта, в результате которого могли пострадать люди. Это несравнимые вещи. Что же касается обмена, мы пока об этом не думали", - заявил Путин.

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Теги публикации: Российская Федерация, Канада, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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