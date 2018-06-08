МЗС Канади вимагає від Росії звільнити Сенцова

Канада стурбована станом голодуючого Сенцова

Міністерство закордонних справ Канади вимагає від Російської Федерації звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Про це у Twitter повідомила глава МЗС Канади Христя Фріланд.

"Канада глибоко стурбована станом українського кінорежисера Олега Сенцова, який в даний час знаходиться у в'язниці і голодує з протестом проти несправедливого ставлення до українських політичних в'язнів. Ми закликаємо Росію звільнити його", - зазначила Фріланд.

Canada is deeply concerned for the well-being of Ukrainian filmmaker Oleg #Sentsov, currently in jail and on a hunger strike to protest #Russia's unjust treatment of Ukrainian political prisoners. We call on Russia to release him. #FreeSentsov — Chrystia Freeland (@cafreeland) June 8, 2018

Нагадаємо, напередодні у ході прямої лінії президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не думав про обмін Сенцова.

"Нашого журналіста Вишинського (керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, - ред.) затримали за його пряму професійну діяльність, це абсолютно безпрецедентно і неприпустимо. Що стосується Сенцова, він затриманий за підготовку терористичного акту, в результаті якого могли постраждати люди. Це незрівняні речі. Що ж стосується обміну, ми поки про це не думали", - заявив Путін.