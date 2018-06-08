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Інтерв'ю

МЗС Канади вимагає від Росії звільнити Сенцова

НовиниПолітика    08.06.2018 - 09:14
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

Канада стурбована станом голодуючого Сенцова

Міністерство закордонних справ Канади вимагає від Російської Федерації звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Про це у Twitter повідомила глава МЗС Канади Христя Фріланд.

"Канада глибоко стурбована станом українського кінорежисера Олега Сенцова, який в даний час знаходиться у в'язниці і голодує з протестом проти несправедливого ставлення до українських політичних в'язнів. Ми закликаємо Росію звільнити його", - зазначила Фріланд.

 

Нагадаємо, напередодні у ході прямої лінії президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не думав про обмін Сенцова.

"Нашого журналіста Вишинського (керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, - ред.) затримали за його пряму професійну діяльність, це абсолютно безпрецедентно і неприпустимо. Що стосується Сенцова, він затриманий за підготовку терористичного акту, в результаті якого могли постраждати люди. Це незрівняні речі. Що ж стосується обміну, ми поки про це не думали", - заявив Путін.

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Теги публікації: Російська Федерація, Канада, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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