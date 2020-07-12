Катастрофа МАУ под Тегераном: Иран заявил об ошибке системы ПВО

Украинский самолет был ошибочно опознан как объект, приближающийся к Тегерану
В комплексе ПВО, который сбил самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.
Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.
Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.
Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.
Напомним, самолет МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года во время взлета вблизи аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
Ранее в иранском Минобороны назвали виновного в крушении самолета МАУ и рассказали об обстоятельствах инцидента.
Отметим, что следствие по делу продолжается, поскольку из-за задержки со стороны Тегерана до сих пор не были расшифрованы "черные ящики".
Добавим, что в Иране утверждают, что расследование по факту авиакатастрофы самолет МАУ находится на финальном этапе.