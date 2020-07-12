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Катастрофа МАУ под Тегераном: Иран заявил об ошибке системы ПВО

Иран, Воскресенье 12 июля 2020 04:33
Катастрофа МАУ под Тегераном: Иран заявил об ошибке системы ПВО
Фото: катастрофа самолета МАУ (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украинский самолет был ошибочно опознан как объект, приближающийся к Тегерану

В комплексе ПВО, который сбил самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

Напомним, самолет МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года во время взлета вблизи аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

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