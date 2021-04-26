МИД Италии назвал безосновательной высылку своего дипломата из России

Министерство иностранных дел Италии считают решение России выслать помощника атташе по вопросам обороны , военно-морского атташе при посольстве страны безосновательным и несправедливым.

Об этом говорится в сообщении МИД Италии .

"Мы с глубоким сожалением узнали о решении Российской Федерации выслать заместителя военно-морского атташе посольства Италии в Москве с 24-часовым уведомлением. Мы считаем это решение необоснованным и несправедливым, поскольку оно является возмездием за законную меру, принятую итальянскими властями в защиту собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня МИД РФ объявило о высылке итальянского дипломата из страны. Он должен покинуть Россию в течение 24 часа.

Ранее сообщалось, что в Риме задержали офицера ВМФ Италии и российского офицера при посольстве РФ по обвинению в шпионаже. Задержание произошло после того, как итальянский офицер передал россиянину секретную информацию.

После чего министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что двое российских дипломатов должны покинуть страну, поскольку их подозревали в шпионаже на пользу России.