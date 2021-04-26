МЗС Італії назвав безпідставною висилку свого дипломата з Росії

Міністерство закордонних справ Італії вважають рішення Росії вислати помічника аташе з питань оборони , військово-морського аташе при посольстві країни безпідставним і несправедливим.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Італії .

"Ми з глибоким жалем дізналися про рішення Російської Федерації вислати заступника військово-морського аташе посольства Італії в Москві з 24-годинним повідомленням. Ми вважаємо це рішення необґрунтованим і несправедливим, оскільки воно є відплатою за законну міру, прийняту італійською владою на захист власної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні МЗС РФ оголосило про висилку італійського дипломата з країни. Він повинен покинути Росію протягом 24 години.

Раніше повідомлялося, що в Римі затримали офіцера ВМФ Італії та російського офіцера при посольстві РФ за звинуваченням у шпигунстві. Затримання відбулося після того, як італійський офіцер передав росіянину секретну інформацію.

Після чого міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що двоє російських дипломатів повинні покинути країну, оскільки їх підозрювали у шпигунстві на користь Росії.