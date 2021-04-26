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Россия высылает итальянского дипломата

Новина українською → Москва, Понедельник 26 апреля 2021 15:38
Россия высылает итальянского дипломата Фото: Россия высылает итальянского дипломата (mid.ru)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о высылке помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии. Ему дали 24 часа, чтобы покинуть страну.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Как отметили в ведомстве, данная мера принята в ответ на "недружественные и ничем не обоснованные действия итальянских властей в отношении военного атташе при посольстве России в Риме".

В конце марта министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что двое российских дипломатов должны покинуть страну, поскольку их подозревали в шпионаже на пользу России.

Ранее сообщалось, что в Риме задержали офицера ВМФ Италии и российского офицера при посольстве РФ по обвинению в шпионаже. Задержание произошло после того, как итальянский офицер передал россиянину секретную информацию.

Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов, после чего Прага решила уравнять численность персонала посольства, что означает высылку еще 70 человек.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Украина предложила направить высланных Россией чешских дипломатов на работу в Киев.

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