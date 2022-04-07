Латвия возобновила работу посольства в Киеве

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отчитался о возобновлении работы дипломатического представительства в столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД .

В четверг, 7 апреля, работники посольства возобновили работу в Киеве. Вскоре к ним присоединится и посол Илгварс Клява.

"Сегодня вечером латвийские дипломаты возобновили свою работу в посольстве в Киеве, посол присоединится к ним после консультаций в Риге. Я очень благодарен нашим дипломатам, работающим в Украине, за их самоотверженность и службу", – заявил министр.

На этой неделе Латвия снизила уровень дипломатических отношений с РФ. В частности, латвийские власти закрыли генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае.