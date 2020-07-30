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МЗС не виключає запитів на екстрадицію затриманих в Білорусі бойовиків "Вагнера"

Київ, Четвер 30 липня 2020 11:00
МЗС не виключає запитів на екстрадицію затриманих в Білорусі бойовиків "Вагнера"
Фото: затримання (sputnik.by)
Автор: Анастасия Рокитна

У МЗС заявили, що ці бойовики ставлять загрозу всьому світу

Міністерство закордонних справ України слідкує за ситуацією навколо затримання в Білорусі бойовиків приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". У МЗС заявили, що вони ставлять загрозу всьому світу.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У прес-службі зазначили, що ці бойовики можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів.

"Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос запропонував розглянути подачу запиту на видачу громадян України, яких затримали в складі групи бойовиків ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, стосовно затриманих у Білорусі бойовиків іноземної приватної військової компанії "Вагнера" ​​відкрито кримінальну справу.

Втім, в Держдумі РФ вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.

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