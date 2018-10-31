В МИД Ирана вызвали посла Дании

Фото: Бахрам Кассеми (en.mfa.ir)

Иранский МИД выразил протест против высказываний датских политиков в отношении Ирана

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало посла Дании, чтобы выразить протест против высказываний датских политиков в отношении страны. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Бахрама Кассеми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Согласно данным агентства, протест стал реакцией на обвинения датских политиков о подготовке иранской разведкой теракта на территории Дании.

В частности, МИД Ирана отрицает сообщения о попытке убийства представителя иранской оппозиции и за этими попытками стоит Иран, заявил представитель ведомства.

По словам Кассеми, подобные обвинения являются частью враждебного сценария, направленного на подрыв отношений между Ираном и Европой.

Напомним, 30 октября в Министерстве иностранных дел Дании приняли решение отозвать своего посла в Иране Дэнни Аннана для консультаций.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта в Дании.

Как сообщалось, председатель датской разведки Финн Борх Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании.