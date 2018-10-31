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У МЗС Ірану викликали посла Данії

Новини » Політика    31.10.2018 - 15:12
Фото: Бахрам Кассеми (en.mfa.ir)
Фото: Бахрам Кассеми (en.mfa.ir)

Іранський МЗС висловив протест проти висловлювань датських політиків щодо Ірану

Міністерство закордонних справ (МЗС) Ірану викликало посла Данії, щоб висловити протест проти висловлювань датських політиків щодо країни. Про це йдеться в заяві прес-секретаря відомства Бахрама Кассемі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство IRNA.

Згідно з данними агентства, протест став реакцією на звинувачення датських політиків, про підготовку іранської розвідкою теракту на території Данії.

Зокрема, МЗС Ірану заперечує повідомлення про спробу вбивства представника іранської опозиції і за цими спробами стоїть Іран, заявив представник відомства.

За словами Кассемі, подібні звинувачення є частиною ворожого сценарію, спрямованого на підрив відносин між Іраном і Європою.

Нагадаємо, 30 жовтня в Міністерстві закордонних справ Данії ухвалили рішення відкликати свого посла в Ірані Денні Аннана для консультацій.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Данії викликало іранського посла в Копенгагені після того, як стало відомо про підготовку іранської розвідкою теракту в Данії.

Як повідомлялося, голова данської розвідки Фін Борх Андерсен заявив, що розвідка Ірану планувала здійснити теракт на території Данії.

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