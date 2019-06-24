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Трамп одобрил кибератаку на ракетные системы Ирана

Новости » Политика    24.06.2019 - 04:55
Трамп одобрил кибератаку на ракетные системы Ирана
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Таким образом США ответили на уничтожение их беспилотника

Президент США Дональд Трамп одобрил наступательный кибер-удар, который отключил компьютерные системы Ирана, используемые для управления запуском ракет. Как информирует РБК-Украина, об этом пишет газета The Washington Post.

Эти данные газете сообщили источники, осведомленные в данном вопросе. Они отметили, что Трамп сделал это после того, как отказался от военного нападения в ответ на сбитый в четверг беспилотный летательный аппарат США в Оманском заливе.

Источники утверждают, что кибер-удары, были начаты вечером в четверг, 20 июня, сотрудниками американского киберкомандования. Кибер-операция против Корпуса стражей исламской революции координировалась с Центральным командованием США, военной организацией, осуществляющей деятельность на всем Ближнем Востоке. 

Операция не привела к жертвам среди гражданского населения, что могло бы произойти в случае нанесения обычного удара, который Трамп отменил.

Напомним, ранее издание Yahoo сообщило, что киберкомандование Соединенных Штатов провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, которая поддерживала атаку на танкеры.

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