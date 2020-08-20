МЗС готує пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин

Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)

В МЗС відбулась робоча нарада

В Міністерстві закордонних справ України відбулася робоча нарада щодо ситуації в Білорусі. Відомство готує заяву.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

На нараді були присутні всі профільні департаменти МЗС та посол України в Білорусі Ігор Кизим, який надав оцінку ситуації в Білорусі.

"За результатами наради Міністерство закордонних справ України внесе на розгляд керівництва держави пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за даними джерела РБК-Україна, в Офісі українського президента бачать прямий зв'язок між позицією України щодо білоруського конфлікту і діями Росії на Донбасі.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко пригрозив Україні та ЄС відповідальністю через "розпалювання заворушень".

Більш детально про ситуацію в Білорусі в матеріалі РБК-Україна "Поле для маневру: яку позицію займе Україна щодо білоруської кризи".