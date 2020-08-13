В МИД Германии вызвали посла Беларуси

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Белоруси на фоне протестов в республике, которые начались после президентских выборов. Послу разъяснили позицию правительства ФРГ относительно ситуации в Белоруси.

Об этом сообщает издание Bild.

Правительство Германии не считает, что результат президентских выборов в Белоруси был достигнут демократическим путем.

Официальный Берлин полагает, что голосование не соответствовало "минимальным стандартам демократических выборов".

Министр иностранных дел Хайко Маас говорил о необходимости усилить давление на белорусские власти.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По предварительным данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что протесты в Беларуси продолжаются уже пятый день - подробнее в материале РБК-Украина.

Кроме того, в Беларуси в результате протестов погибли три человека.