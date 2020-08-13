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У МЗС Німеччини викликали посла Білорусі

Автор: РБК-Україна

Послу роз'яснили позицію уряду Німеччини щодо ситуації в Білорусі

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Білорусі на тлі протестів в республіці, які почалися після президентських виборів. Послу роз'яснили позицію уряду ФРН щодо ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє видання Bild.

Уряд Німеччини не вважає, що результат президентських виборів в Білорусі було досягнуто демократичним шляхом.

Офіційний Берлін вважає, що голосування не відповідало "мінімальним стандартам демократичних виборів".

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Міністр закордонних справ Гайко Маас говорив про необхідність посилити тиск на білоруську владу.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах. За попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що протести в Білорусі тривають вже п'ятий день - докладніше в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в Білорусі в результаті протестів загинули три людини.

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