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МИД Германии выразил протест послу Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair

Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Германии выразил протест послу Беларуси Денису Сидоренко в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair в Минске. В дипведомстве также призвали освободить задержанного оппозиционера, основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ.

Об этом в своем Twitter сообщил статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер.

"Сегодня я вызвал белорусского посла Сидоренко в министерство иностранных дел, чтобы выразить протест против насильственной посадки гражданского самолета, похищения Романа Протасевича и его подруги", - написал дипломат.

Он назвал эти действия белорусских властей совершенно неприемлемыми и призвал "немедленно освободить" оппозиционера и его девушку. Бергер также подчеркнул, что Берлин призывает к срочному расследованию силами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Вскоре последует реакция ЕС и других стран", - добавил статс-секретарь.

Напомним, Протасевича задержали 23 мая в Минске после того, как самолет, которым он летел из Греции в Литву, принудительно посадил белорусский режим. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. По инкриминируемым статьям ему грозит до 15 лет за решеткой. Вместе с ним была задержана гражданка России.

Как писало РБК-Украина, в Польше возбудили уголовное дело по факту посадки в Минске самолета с Протасевичем.

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