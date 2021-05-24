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МЗС Німеччини висловило протест послу Білорусі через інцидент з літаком Ryanair

Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Німеччини висловило протест послу Білорусі Денису Сидоренку у зв'язку з інцидентом з літаком авіакомпанії Ryanair в Мінську. У дипвідомстві також закликали звільнити затриманого опозиціонера, засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, громадянку РФ.

Про це у своєму Twitter повідомив статс-секретар МЗС Німеччини Мігель Бергер.

"Сьогодні я викликав білоруського посла Сидоренка в Міністерство закордонних справ, щоб висловити протест проти насильницької посадки цивільного літака, викрадення Романа Протасевича і його подруги", - написав дипломат.

Він назвав ці дії білоруської влади абсолютно неприйнятними і закликав "негайно звільнити" опозиціонера і його дівчину. Бергер також підкреслив, що Берлін закликає до термінового розслідування силами Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Незабаром піде реакція ЄС та інших країн",- додав статс-секретар.

Нагадавши, Протасевича затримали 23 травня в Мінську після того, як літак, яким він летів з Греції в Литву, примусово посадив Білоруський режим. У Білорусі засновника nexta звинувачують у тероризмі. За інкримінованими статтями йому загрожує до 15 років за ґратами. Разом з ним була затримана громадянка Росії.

Як писало РБК-Україна, у Польщі порушили кримінальну справу за фактом посадки в Мінську літака з Протасевичем.

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