В МИД Германии считают, что Европа больше не может полностью полагаться на США

По словам министра иностранных дел ФРГ, чтобы сохранить партнерство с США, Германия должна скорректировать его

Европа не может рассчитывать на президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и должна сплотиться после того, как американский президент назвал Европейский союз (ЕС) "врагом" в вопросах торговли. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью немецкому медиаконцерну Funke, передает Reuters.

По словам министра, чтобы сохранить партнерство с США, Германия должна скорректировать его.

"Первым очевидным последствием может быть только то, что мы должны еще больше сплотиться в Европе. А Европа не может себе позволить быть разделенной, какими бы резкими ни были словесные нападки и абсурдными - твиты", - отметил он.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заверила, что Соединенные Штаты остаются друзьями Евросоюза.

В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск призвал мировых лидеров отказаться от торговых войн. В частности, Туск назвал прекращение торговых войн общим долгом США, Евросоюза, Китая и России.

Туск также призывал президента США Дональда Трампа ценить Евросоюз в качестве союзника США.