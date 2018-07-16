В МИД Германии считают, что Европа больше не может полностью полагаться на США

Новости Политика 16.07.2018 - 14:54
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

По словам министра иностранных дел ФРГ, чтобы сохранить партнерство с США, Германия должна скорректировать его

Европа не может рассчитывать на президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и должна сплотиться после того, как американский президент назвал Европейский союз (ЕС) "врагом" в вопросах торговли. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью немецкому медиаконцерну Funke, передает Reuters.

По словам министра, чтобы сохранить партнерство с США, Германия должна скорректировать его.

"Первым очевидным последствием может быть только то, что мы должны еще больше сплотиться в Европе. А Европа не может себе позволить быть разделенной, какими бы резкими ни были словесные нападки и абсурдными - твиты", - отметил он.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заверила, что Соединенные Штаты остаются друзьями Евросоюза.

В свою очередь глава Европейского совета Дональд Туск призвал мировых лидеров отказаться от торговых войн. В частности, Туск назвал прекращение торговых войн общим долгом США, Евросоюза, Китая и России. 

Туск также призывал президента США Дональда Трампа ценить Евросоюз в качестве союзника США.

Могерини заявила, что США остаются друзьями ЕС Туск призвал мировых лидеров отказаться от торговых войн
Теги:  Соединенные Штаты Америки,  торговля,  Европа,  МИД Германии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС