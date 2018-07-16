В МЗС Німеччини вважають, що Європа більше не може повністю покладатися на США

За словами міністра закордонних справ ФРН, щоб зберегти партнерство із США, Німеччина повинна скоригувати його

Європа не може розраховувати на президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа і повинна згуртуватися після того, як американський президент назвав Європейський союз (ЄС) "ворогом" в питаннях торгівлі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю німецькому медиаконцерну Funke, передає Reuters.

За словами міністра, щоб зберегти партнерство з США, Німеччина повинна скоригувати його.

"Першим очевидним наслідком може бути тільки те, що ми повинні ще більше згуртуватися в Європі. А Європа не може собі дозволити бути розділеною, якими б різкими були словесні нападки і абсурдними - твіти", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могерини запевнила, що Сполучені Штати залишаються друзями Євросоюзу.

У свою чергу голова Європейської ради Дональд Туск закликав світових лідерів відмовитися від торгових воєн. Зокрема, Туск назвав припинення торгових воєн загальним боргом США, Євросоюзу, Китаю і Росії.

Туск також закликав президента США Дональда Трампа цінувати Євросоюз в якості союзника США.