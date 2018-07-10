Туск призвал Трампа ценить Евросоюз в качестве союзника США

Туск подчеркнул, что расходы ЕС на оборону направлены на общую безопасность

Глава Европейского совета Дональд Туск перед встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным призвал Трампа ценить Евросоюз в качестве союзника. Об этом Туск написал в своем Twitter.

"Дорогой Дональд Трамп. У США нет и не будет союзника лучше, чем ЕС. Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия и столько же, сколько и Китай. Я надеюсь, что у вас нет сомнений относительно того, что это инвестиция в нашу безопасность, чего нельзя сказать с уверенностью о расходах России и Китая", - заявил Туск.

Фото: скриншот сообщения Туска

Отметим, Туск сделал данное заявление на фоне подготовки к саммиту НАТО. Ранее Трамп неоднократно обвинял своих союзников по альянсу в том, что те не выполняют взятое на себя обязательство направлять до 2% ВВП на оборону.

Напомним, до этого Туск отметил, что на встрече Трампа и Путина возможно обсуждение вопроса украинских политзаключенных.