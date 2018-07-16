Туск призвал мировых лидеров отказаться от торговых войн

Туск также выступил за реформы в сфере мировой торговли

Европейский союз, США, Китай и Российская Федерация должны отказаться от торговых войн. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск после саммита ЕС-Китай.

В частности, Туск назвал прекращение торговых войн общим долгом США, Евросоюза, Китая и России.

"Это общий долг Европы и Китая, а также США и России, не уничтожить торговый порядок, а улучшить его, не начинать торговые войны, которые так часто превращались в жесткие конфликты в нашей истории", - заявил Туск.

По его мнению, мир нуждается в торговых реформах, а не конфронтации.

"Перед нами стоит дилемма - играть в жесткую игру, например, в тарифные войны и конфликты в таких странах, как Украина и Сирия, или искать совместные решения на основе честных правил", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Туск призывал президента США Дональда Трампа ценить Евросоюз в качестве союзника США.

"Дорогой Дональд Трамп. У США нет и не будет союзника лучше, чем ЕС. Мы тратим на оборону намного больше, чем Россия и столько же, сколько и Китай. Я надеюсь, что у вас нет сомнений относительно того, что это инвестиция в нашу безопасность, чего нельзя сказать с уверенностью о расходах России и Китая", - подчеркивал Туск.