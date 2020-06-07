У МЗС Німеччини поскаржилися на складнощі у відносинах з США

Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Разом з тим Німеччина високо цінує співпрацю зі США

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас поскаржився на складність відносин зі Сполученими Штатами. Така заява пролунала після того, як президент Дональд Трамп наказав скоротити чисельність американських військових в Німеччині на 9,5 тис. Осіб до вересня поточного року.

Про це повідомляє Reuters.

Глава МЗС ФРН запевняє, що Німеччина високо цінує співпрацю зі збройними силами США. Він підкреслив, що це співробітництво розвивалося протягом десятиліть і в інтересах обох країн.

"Якщо справа дійде до висновку частини американських військ, ми приймемо це до відома", - сказав він.

Міністр закордонних справ Німеччини визнав наявність проблем у відносинах його країни зі Штатами.

"Ми є близькими партнерами в трансатлантичному альянсі. Але це дуже складно", - додав Маас.

Нагадаємо, раніше в Німеччині розкритикували можливе рішення США про часткове виведення американських військ з території країни.

Як писало РБК-Україна, раніше президент США Дональд Трамп наказав скоротити кількість американських військових в Німеччині.

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Автор: Юлия Струк