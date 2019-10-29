МИД Германии отреагировало на начало разведения войск в Золотом

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на начало разведения сил и средств в Золотом на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Германии в Twitter.

В МИДе разведение назвали "важным сигналом надежды" и заявили о небходимости дальнейшего разведения.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в сообщении.

Напомним, разведение сил в Золотом на Донбассе началось сегодня, 29 октября. Это стало возможно после того, как на протяжении 7 суток был соблюден режим прекращения огня.

Также сообщалось, что трехсторонняя контактная группа в Минске сегодня продолжает переговоры о дальнейшем разведении сил в Петровском.

Ранее РБК-Украина писало, что в штабе ООС рассказали подробности разведения сил на Донбассе. Командованием ООС определен перечень из 30 населенных пунктов, где должно состояться разграничение.

Кроме этого, сообщалось, что в Украине начинает работу Фонд реинтеграции и восстановления Донбасса. Фонд создан при поддержке Всемирного банка.