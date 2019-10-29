ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД Германии отреагировало на начало разведения войск в Золотом

Новости » Политика    29.10.2019 - 20:28
МИД Германии отреагировало на начало разведения войск в Золотом
Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

В МИДе разведение назвали "важным сигналом надежды"

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на начало разведения сил и средств в Золотом на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Германии в Twitter.

В МИДе разведение назвали "важным сигналом надежды" и заявили о небходимости дальнейшего разведения.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в сообщении.

Напомним, разведение сил в Золотом на Донбассе началось сегодня, 29 октября. Это стало возможно после того, как на протяжении 7 суток был соблюден режим прекращения огня.

МИД Германии отреагировало на начало разведения войск в Золотом

Также сообщалось, что трехсторонняя контактная группа в Минске сегодня продолжает переговоры о дальнейшем разведении сил в Петровском.

Ранее РБК-Украина писало, что в штабе ООС рассказали подробности разведения сил на Донбассе. Командованием ООС определен перечень из 30 населенных пунктов, где должно состояться разграничение.

Кроме этого, сообщалось, что в Украине начинает работу Фонд реинтеграции и восстановления Донбасса. Фонд создан при поддержке Всемирного банка.

Разведение сил в Золотом: все подробности В ОРЛО согласились на открытие КПВВ "Золотое"
Новости Украины МИД ГерманииЗолотоеРазведение сил
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь