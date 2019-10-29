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МЗС Німеччини відреагувало на початок розведення військ у Золотому

Новини » Політика    29.10.2019 - 20:28
МЗС Німеччини відреагувало на початок розведення військ у Золотому
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

У МЗС розведення назвали "важливим сигналом надії"

У Міністерстві закордонних справ Німеччини відреагували на початок розведення сил і засобів у Золотому на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Німеччини в Twitter.

У МЗС розведення назвали "важливим сигналом надії" і заявили про необхідність подальшого розведення.

"Протягом п'яти років на сході України вирує конфлікт. Розведення сил в Золотому - це важливий сигнал надії для місцевого населення, що реальний прогрес на шляху до миру можливий. Розведення необхідно продовжувати в інших частинах регіону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розведення сил в Золотому на Донбасі розпочалося сьогодні, 29 жовтня. Це стало можливо після того, як протягом 7 діб був дотриманий режим припинення вогню.

МЗС Німеччини відреагувало на початок розведення військ у Золотому

Також повідомлялося, що тристороння контактна група в Мінську сьогодні продовжує переговори про подальшому розведенні сил в Петрівському.

Раніше РБК-Україна писало, що в штабі ООС розповіли подробиці розведення сил на Донбасі. Командуванням ООС визначено перелік із 30 населених пунктів, де має відбутися розмежування.

Крім цього, повідомлялося, що в Україні починає роботу Фонд реінтеграції та відновлення Донбасу. Фонд створено за підтримки Світового банку.

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