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МИД Германии назвал причину приостановки сертификации "Северного потока-2"

Автор: Сергей Новиков

Сертификация газопровода "Северный поток-2" приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза. А также другим вопросам, связанным с его строительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед участием в заседании Совета ЕС в Брюсселе, европейский регулятор еще в ноябре заявил о несоответствии газопровода нормам ЕС.

"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, потому что есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга и других конструкционных вопросов. Это было сделано еще несколько дней назад агентством", - заявила Бербок.

Напомним, ранее Бербок заявила, что процесс сертификации "Северный поток-2" был приостановлен, поскольку газопровод не соответствует нормам Европейского союза, и необходимо устранить эти нарушения.

Также стало известно, что "Северный поток-2" точно не заработает в ближайшие полгода.

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МИД ГерманииСеверный поток-2