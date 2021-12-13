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МИД Германии: "Северный поток-2" пока не соответствует нормам ЕС

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Берлин, Понедельник 13 декабря 2021 00:25
МИД Германии: "Северный поток-2" пока не соответствует нормам ЕС Фото: Анналена Баербок, глава МИД Германии (facebook.com/abaerbock)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации "Северный поток-2" продолжается. Однако сейчас газопровод не соответствует нормам ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF.

По словам министра, в рамках коалиционных переговоров было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

"Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", - сказала она.

Дипломат также указала, трубопровод пока не соответствует предписаниям Евросоюза.

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин привержен защите роли Украины как транзитного маршрута для газа в Европу, поскольку передвижение российских войск вдоль границы с Украиной усилило давление на "Северный поток-2".

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Северный поток-2
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