МИД Германии: "Северный поток-2" пока не соответствует нормам ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации "Северный поток-2" продолжается. Однако сейчас газопровод не соответствует нормам ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDF .

По словам министра, в рамках коалиционных переговоров было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

"Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", - сказала она.

Дипломат также указала, трубопровод пока не соответствует предписаниям Евросоюза.

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство объявило о приостановке сертификации, необходимой для начала прокачки голубого топлива по трубопроводу.