"Северный поток - 2" точно не будет работать еще полгода, - посол Германии

Газовый трубопровод "Северный поток - 2" может начать работу через полгода. Потому предложение Украины Евросоюзу о дополнительном транзите газа является хорошим и может быть реализовано, если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Предложение интересное. Потому что "Северный поток 2" еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать - это хорошее предложение, и я могу представить себе, что оно будет реализовано", - сказала Фельдгузен.

Также посол отметила, что в Германии отложили сертификацию "Северного потока 2" как независимого оператора по транспортировке газа. Это объясняется тем, что сначала нужно сделать анбандлинг - без этого не следует работать дальше.

"Эта институция - Bundesnetzagentur - действует исключительно по законам Германии и европейским законам. Они видели, что нужно сделать анбандлинг сначала. Я думаю, что они поняли, что без этого не следует работать дальше", - пояснила Фельдгузен.