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МЗС Німеччини назвало причину припинення сертифікації "Північного потоку-2"

Автор: Сергей Новиков

Сертифікація газопроводу "Північний потік-2" припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу. А також іншим питанням, пов'язаних з його будівництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед участю в засіданні Ради ЄС в Брюсселі, європейський регулятор ще в листопаді заявив про невідповідність газопроводу нормам ЄС.

"Федеральне мережеве агентство призупинило процес сертифікації, тому що є чіткі вимоги європейського енергетичного права в питанні анбандлінгу та інших конструкційних питань. Це було зроблено ще кілька днів тому агентством", - заявила Бербок.

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що процес сертифікації "Північний потік-2" був припинений, оскільки газопровід не відповідає нормам Європейського союзу, і необхідно усунути ці порушення.

Також стало відомо, що "Північний потік-2" точно не запрацює в найближчі півроку.

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МИД ГерманииПівнічний потік-2