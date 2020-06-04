В МИД Германии назначили руководителя "рабочего штаба Украина"

Фото: Жан Фрели (twitter.com/GERonOstpolitik)

Мельник пожелал успехов новоназначенному в укреплении украинско-немецкого партнерства

В Министерстве иностранных дел Германии новым руководителем "рабочего штаба Украина" стал Жан Фрели. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник поздравил новоизбранного.

Об этом Андрей Мельник написал в своем Twitter.

Посол поздравил Жана Фрели и пожелал ему успехов в укреплении украинско-немецкого партнерства.

"Украинцы искренне поздравляют Жана Фрели с назначением на чрезвычайно важную для Украины должность - руководителя рабочего штаба "Украина" МИД Германии! Желаем успехов в дальнейшем укреплении украинско-немецкого партнерства, которое ежедневно приобретает черты стратегического",- написал Мельник.

Также к поздравлениям присоединился и сам глава МИД Германии Михаэль Зайберт. Он пожелал всего самого лучшего в его трудной, но полезной работе.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины назначили нового спецпредставителя по вопросам санкционной политики.

Также вчера сообщалось, что глава правительства Украины Денис Шмигаль внес в Верховную раду представление о назначении новых министров.

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Автор: Андрей Козловский