У МЗС Німеччини призначили керівника "робочого штабу Україна"

Фото: Жан Фрьолі (twitter.com/GERonOstpolitik)

Мельник побажав успіхів новопризначеному у зміцненні українсько-німецького партнерства

У Міністерстві закордонних справ Німеччини новим керівником "робочого штабу Україна" став Жан Фрьолі. Посол України в Берліні Андрій Мельник привітав новообраного.

Про це Андрій Мельник написав у своєму Twitter.

Посол привітав Жана Фрьолі та побажав йому успіхів у зміцненні українсько-німецького партнерства.

"Українці щиро вітають Жана Фрьолі з призначенням на надзвичайно важливу для України посаду - керівника робочого штабу "Україна" МЗС Німеччини! Бажаємо успіхів у подальшому зміцненні українсько-німецького партнерства, яке щодня набуває рис стратегічного",- написав Мельник.

Також до привітань долучився й сам глава МЗС Німеччини Міхаель Зайберт. Він побажав всього найкращого в його складній, але корисній роботі.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України призначили нового спецпредставника з питань санкційної політики.

Також вчора повідомлялось, що глава уряду України Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення нових міністрів.

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Автор: Андрій Козловський