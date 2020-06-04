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У МЗС Німеччини призначили керівника "робочого штабу Україна"

Новини » Політика     04.06.2020 - 08:58
У МЗС Німеччини призначили керівника "робочого штабу Україна"
Фото: Жан Фрьолі (twitter.com/GERonOstpolitik)

Мельник побажав успіхів новопризначеному у зміцненні українсько-німецького партнерства

У Міністерстві закордонних справ Німеччини новим керівником "робочого штабу Україна" став Жан Фрьолі. Посол України в Берліні Андрій Мельник привітав новообраного.

Про це Андрій Мельник написав у своєму Twitter.

Посол привітав Жана Фрьолі та побажав йому успіхів у зміцненні українсько-німецького партнерства.

"Українці щиро вітають Жана Фрьолі з призначенням на надзвичайно важливу для України посаду - керівника робочого штабу "Україна" МЗС Німеччини! Бажаємо успіхів у подальшому зміцненні українсько-німецького партнерства, яке щодня набуває рис стратегічного",- написав Мельник.

Також до привітань долучився й сам глава МЗС Німеччини Міхаель Зайберт. Він побажав всього найкращого в його складній, але корисній роботі.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України призначили нового спецпредставника з питань санкційної політики.

Також вчора повідомлялось, що глава уряду України Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення нових міністрів.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГерманияМИД Германииглава
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