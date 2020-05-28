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Кулеба назначил ответственного за санкции

Новости » Политика     28.05.2020 - 11:40
Кулеба назначил ответственного за санкции
Фото: Алексей Макеев (facebook.com/oleksii makeiev)

Ответственным за санкции стал Алексей Макеев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил спецпредставителя по вопросам санкционной политики. Им стал посол по особым поручениям Алексей Макеев.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики, в частности в отношении России как государства-агрессора.

Биография

Макеев в МИД Украины занимает должность директора Департамента политики и коммуникаций. Он родился в 1975 году в Киеве. Закончил институт международных отношений в КНУ.

Работал в посольствах Украины в Швейцарской Конфедерации, Федеративной Республике Германия.

Напомним, в период пандемии Россия пытается избавиться от санкций, делая соответствующие заявления. Впрочем, в ЕС и США уверяют, что давление на РФ будет продолжаться из-за ее агрессии против Украины.

В частности, в интервью РБК-Украина Дмитрий Кулеба заявил, что ослабление санкций летом в Европейском союзе в зоне контролируемого риска.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины СанкцииМИД Украины
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