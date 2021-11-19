МИД Германии о мигрантах в Беларуси: мы должны им помочь и вернуть на родину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ЕС должен помощь мигрантам, которые застряли на границе Беларуси. При этом он добавил, что им будет оказана помощь в возращении на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.