МИД Германии о мигрантах в Беларуси: мы должны им помочь и вернуть на родину
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ЕС должен помощь мигрантам, которые застряли на границе Беларуси. При этом он добавил, что им будет оказана помощь в возращении на родину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.
"Мы едины в ЕС: мы должны обеспечить гуманитарную помощь людям на границе и вернуть их в страны происхождения. Мы должны показать Лукашенко, что нас, как ЕС, нельзя шантажировать", - заявил министр.
Напомним, в результате очередной попытки мигрантов прорваться через границу Польши четверо солдат получили ранения. Одна из групп насчитывала 500 человек, их задержали польские силовики.
Как заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, мигранты на границе с Польшей изменили тактику прорыва границы.
Кроме того, в рамках поддержки в Польшу отправят около 150 британских солдат. Их направят на белорусско-польскую границу в связи с миграционным кризисом.