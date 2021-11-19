МЗС Німеччини про мігрантів у Білорусі: ми повинні їм допомогти і повернути на батьківщину
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що ЄС має допомогу мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі. При цьому він додав, що їм буде надана допомога у поверненні на батьківщину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини.
"Ми єдині в ЄС: ми повинні забезпечити гуманітарну допомогу людям на кордоні і повернути їх в країни походження. Ми повинні показати Лукашенку, що нас, як ЄС, не можна шантажувати", - заявив міністр.
Нагадаємо, в результаті чергової спроби мігрантів прорватися через кордон Польщі четверо солдатів отримали поранення. Одна з груп налічувала 500 осіб, їх затримали польські силовики.
Як заявив польський міністр оборони Маріуш Блащак, мігранти на кордоні з Польщею змінили тактику прориву кордону.
Крім того, у рамках підтримки до Польщі відправлять близько 150 британських солдатів. Їх направлять на білорусько-польський кордон у зв'язку з міграційною кризою.