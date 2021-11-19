МЗС Німеччини про мігрантів у Білорусі: ми повинні їм допомогти і повернути на батьківщину

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що ЄС має допомогу мігрантам, які застрягли на кордоні Білорусі. При цьому він додав, що їм буде надана допомога у поверненні на батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини.