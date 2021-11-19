Миграционный кризис. Во время штурма польской границы четверо военных получили ранения

В результате очередной попытки мигрантов силой пересечь границу Польши четверо солдат получили ранения. Двоих военных госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Заместитель главы Минобороны Польши Войцех Скуркевич рассказал, что за последние сутки произошло много попыток перейти границу страны. Одна из групп иностранцев насчитывала 500 человек. Их задержали польские военные.

По данным Погранслужбы Польши, за последние 24 часа зафиксировали 225 попыток мигрантов прорвать границу. Две большие группы мигрантов пытались силой штурмовать польско-белорусскую границу.