ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

МИД Франции выступил против одностороннего признания Нагорного Карабаха

Автор: Роман Тверденко

Министерство иностранных дел Франции выступило против признания республики Нагорный Карабах. В ведомстве считают, что этот шаг не пойдет на пользу ни одной из сторон-участниц переговорного процесса.

Самые читаемые новости

Об этом заявил Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан во время обсуждения в Сенате резолюции с призывом к правительству о признании Нагорного Карабаха.

"Признание Францией независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому. В этом нет интересов Армении, самого Карабаха, Франции, европейских партнеров и соглав Минской группы ОБСЕ", - сказал Лемуан.

Отметим, что в итоге Сенат Франции все же призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована на оккупированных Арменией территориях Азербайджана. Депутаты сената одобрили соответствующую резолюцию.

Добавим, в октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха.

В то же время Армения планировала принять решение о признании Нагорного Карабаха только после анализа ситуации. Пашинян допускал, что Армения может не признать независимость Карабаха.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нагорный Карабах