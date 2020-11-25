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МЗС Франції виступив проти одностороннього визнання Нагірного Карабаху

Автор: Роман Тверденко

Міністерство закордонних справ Франції виступило проти визнання республіки Нагірний Карабах. У відомстві вважають, що цей крок не піде на користь жодній зі сторін-учасниць переговорного процесу.

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Про це заявив Держсекретар при МЗС Франції Жан-Батіст Лемуан під час обговорення в Сенаті резолюції із закликом до уряду про визнання Нагірного Карабаху.

"Визнання Францією незалежності Нагірного Карабаху не піде на користь нікому. У цьому немає інтересів Вірменії, самого Карабаху, Франції, європейських партнерів і співголов Мінської групи ОБСЄ", - сказав Лемуан.

Відзначимо, що в підсумку Сенат Франції все ж закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах, яка була утворена на окупованих Вірменією територіях Азербайджану. Депутати сенату схвалили відповідну резолюцію.

Додамо, в жовтні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав світ визнати незалежність Нагірного Карабаху.

У той же час Вірменія планувала прийняти рішення про визнання Нагірного Карабаху тільки після аналізу ситуації. Пашинян допускав, що Вірменія може не визнати незалежність Карабаху.

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