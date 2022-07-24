Глава МИД Франции об ударе по Одессе: призываем Россию уважать подписанный договор

Министерство иностранных дел Франции призывает Россию уважать букву и дух подписанного соглашения по экспорту зерна из Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

"Российские ракетные обстрелы морского порта Одессы, которые произошли на следующий день после подписания соглашения под эгидой ООН, вызывают серьезную обеспокоенность. Я призываю Россию уважать букву и дух этого соглашения", – отметила глава МИД Франции.

Напомним, сегодня Россия запустила четыре крылатые ракеты из акватории Черного моря по Одесскому порту, но две удалось сбить. Также известно, что в результате удара есть раненые.

Турция заявила, что удар на следующий день после подписания соглашения о "зерновом коридоре" вызывает обеспокоенность, но Россия отрицает свою причастность к ракетной атаке.

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