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Глава МИД Франции об ударе по Одессе: призываем Россию уважать подписанный договор

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Париж, Воскресенье 24 июля 2022 01:21
Глава МИД Франции об ударе по Одессе: призываем Россию уважать подписанный договор Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство иностранных дел Франции призывает Россию уважать букву и дух подписанного соглашения по экспорту зерна из Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Российские ракетные обстрелы морского порта Одессы, которые произошли на следующий день после подписания соглашения под эгидой ООН, вызывают серьезную обеспокоенность. Я призываю Россию уважать букву и дух этого соглашения", – отметила глава МИД Франции.

Напомним, сегодня Россия запустила четыре крылатые ракеты из акватории Черного моря по Одесскому порту, но две удалось сбить. Также известно, что в результате удара есть раненые.

Турция заявила, что удар на следующий день после подписания соглашения о "зерновом коридоре" вызывает обеспокоенность, но Россия отрицает свою причастность к ракетной атаке.

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