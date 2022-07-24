Голова МЗС Франції про удар по Одесі: закликаємо Росію поважати підписаний договір

Міністерство закордонних справ Франції закликає Росію поважати букву І дух підписаної угоди з експорту зерна з України.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін колона, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter .

"Російські ракетні обстріли морського порту Одеси, які відбулися на наступний день після підписання угоди під егідою ООН, викликають серйозну стурбованість. Я закликаю Росію поважати букву І дух цієї угоди", – зазначила голова МЗС Франції.

Нагадаємо, сьогодні Росія запустила чотири крилаті ракети з акваторії Чорного моря по Одеському порту, але дві вдалося збити. Також відомо, що в результаті удару є поранені.

Туреччина заявила, що удар на наступний день після підписання Угоди про "зерновий Коридор" викликає стурбованість, але Росія заперечує свою причетність до ракетної атаки.

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