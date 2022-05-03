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В МИД Франции рассказали о росте напряженности в Приднестровье

Фото: в непризнанном Приднестровье фиксируют рост напряженности (esp.md)
Автор: Владимир Костырин

В министерстве иностранных дел Франции отметили рост напряженности в приднестровском регионе Молдовы, находящемся под контролем Кремля, учитывая продолжающуюся полномасштабную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Франции.

"Молдова особенно подвержена последствиям войны в Украине, в частности росту напряженности в регионе Приднестровья", - говорится в публикации.

Также Париж снова подчеркнул свою поддержку стабильности, суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Во французском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что приднестровский регион попытался отделиться от Молдовы в 1990 году, и после вооруженного конфликта в 1992-м объявил себя "Приднестровской Молдавской Республикой", заявляя о своей якобы независимости, что не было признано международным сообществом.

Хотя бои в Молдове прекратились с 1992 года, в Приднестровье до сих пор дислоцируется батальон российской армии, несмотря на взятое на себя Москвой в 1999 году обязательство вывести войска.

"Министр напомнил, что поддержка Францией Молдовы будет продолжаться решительным образом, в продолжение его визита в Кишинев в марте и Платформы поддержки Молдовы, сопредседателями которой мы являемся с Германией и Румынией", - рассказали во французском МИД.

Напомним, ранее появилась информация, что РФ разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы, используя для своих целей непризнанное Приднестровье.

Также мы писали о том, что в Генштаб ВСУ назвали ситуацию в непризнанном Приднестровье "напряженной", а начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что для Украины Приднестровье не является большой угрозой.

Полномасштабная война РФ против Украины длится с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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