У МЗС Франції розповіли про зростання напруженості в Придністров'ї

"Молдова особливо вразлива до наслідків війни в Україні, зокрема зростання напруженості в регіоні Придністров'я", - йдеться в публікації.

Також Париж знову наголосив на своїй підтримці стабільності, суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

У французькому зовнішньополітичному відомстві нагадали, що придністровський регіон спробував відокремитися від Молдови в 1990 році, і після збройного конфлікту в 1992-му оголосив себе "Придністровською Молдавською Республікою", заявляючи про свою нібито незалежність, що не було визнано міжнародним співтовариством.

Хоча бої в Молдові припинилися з 1992 року, в Придністров'ї досі дислокується батальйон російської армії, попри взяте на себе Москвою в 1999 році зобов'язання вивести війська.

"Міністр нагадав, що підтримка Францією Молдови буде продовжуватися рішучим чином, в продовження його візиту до Кишинева в березні та Платформи підтримки Молдови, співголовами якої ми є з Німеччиною та Румунією", - розповіли у французькому МЗС.