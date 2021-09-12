МИД Франции обвинил талибов во лжи: "Отказываемся признавать это правительство"

Талибы не сдерживают своих обещаний, поэтому Франция не будет никаких дел с правительством , которое они сформировали в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, талибы не сдержали своих обещаний перед миром. Это касается как обещаний о свободной эвакуации иностранцев и афганцев из Афганистана, так и состава правительства, которое должно быть инклюзивным и представительным.

"Они сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, и (говорили) об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут", - сказал Ле Дриан.

Он также отметил, что Франция не будет признавать созданное талибами правительство до тех пор, пока не увидит действий "Талибана".

"Франция отказывается признавать это правительство или иметь какие-либо отношения с ним. Мы хотим действий со стороны "Талибана", и им понадобится некоторая экономическая передышка от международных отношений", - сказал он.