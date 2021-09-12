МЗС Франції звинуватив талібів у брехні: "Відмовляємося визнавати цей уряд"

Таліби не стримують своїх обіцянок, тому Франція не буде ніяких справ з урядом , який вони сформували в Афганістані. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, таліби не дотримали своїх обіцянок перед світом. Це стосується як обіцянок про вільну евакуацію іноземців та афганців з Афганістану, так і склад уряду, який має бути інклюзивним і представницьким.

"Вони сказали, що дозволять деяким іноземцям і афганцям вільно виїхати, і (говорили) про інклюзивний і представницький уряд, але вони брешуть", - сказав Ле Дріан.

Він також зазначив, що Франція не визнаватиме створений талібами уряд до тих пір, поки не побачить дій "Талібану".

"Франція відмовляється визнавати цей уряд або мати будь-які відносини з ним. Ми хочемо дій з боку "Талібану", і їм знадобиться деякий економічний перепочинок від міжнародних відносин", - сказав він.