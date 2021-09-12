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МЗС Франції звинуватив талібів у брехні: "Відмовляємося визнавати цей уряд"

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Франція, Неділя 12 вересня 2021 06:08
МЗС Франції звинуватив талібів у брехні: "Відмовляємося визнавати цей уряд" Фото: Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції (twitter com/Parisien)
Автор: Наталья Скороход

Таліби не стримують своїх обіцянок, тому Франція не буде ніяких справ з урядом, який вони сформували в Афганістані. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, таліби не дотримали своїх обіцянок перед світом. Це стосується як обіцянок про вільну евакуацію іноземців та афганців з Афганістану, так і склад уряду, який має бути інклюзивним і представницьким.

"Вони сказали, що дозволять деяким іноземцям і афганцям вільно виїхати, і (говорили) про інклюзивний і представницький уряд, але вони брешуть", - сказав Ле Дріан.

Він також зазначив, що Франція не визнаватиме створений талібами уряд до тих пір, поки не побачить дій "Талібану".

"Франція відмовляється визнавати цей уряд або мати будь-які відносини з ним. Ми хочемо дій з боку "Талібану", і їм знадобиться деякий економічний перепочинок від міжнародних відносин", - сказав він.

Франція евакуювала з Афганістану 3000 осіб і домовилася про подальшу евакуацію. За словами Ле Дріана, в Афганістані все ще залишаються кілька французьких громадян і кілька сотень афганців, пов'язаних з Францією.

Нагадаємо, що таліби не дотримали обіцянок щодо жінок, які повинні бути в уряді Афганістану. Там заявили, що в цьому нема потреби та назвали це проституцією.

Раніше повідомлялося, що таліби почали погрожувати розправою афганцям, які не встигли виїхати з країни.

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