МИД на фоне контрнаступления ВСУ призывает Запад увеличить поставки оружия

Предоставленное Украине вооружение помогает защитникам освобождать оккупированные территории на востоке. Поэтому партнеры должны увеличить военную помощь.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
"Украинские войска продвигаются на восток Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит удивительные результаты", - отметил Николенко.
Спикер МИД призвал партнеров продолжить присылать Украине вооружение, чтобы ускорить победу.
"Победить Россию на поле боя означает обрести мир в Украине", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ зашли в Купянск Харьковской области и установили в городе украинский флаг.
По данным ISW, украинские войска продвинулись уже на 2500 квадратных километров в Харьковской области.
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