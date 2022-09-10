RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС на тлі контрнаступу ЗСУ закликає Захід збільшити постачання зброї

Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталія Юрченко

Надане Україні озброєння допомагає захисникам звільняти окуповані території на сході. Тому партнери повинні збільшити військову допомогу.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Українські війська просуваються на схід України, звільняючи нові міста та села. Їх мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС закликав партнерів продовжити надсилати Україні озброєння, щоб пришвидшити перемогу.

"Перемогти Росію на полі бою означає здобути мир в Україні", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ зайшли в Куп'янськ Харківської області та встановили у місті український прапор.

За даними ISW, українські війська просунулися вже на 2500 квадратних кілометрів у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСВійськова допомогаЗбройні сили УкраїниВійна в Україні