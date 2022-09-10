МИД на фоне контрнаступления ВСУ призывает Запад увеличить поставки оружия

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Победить Россию на поле боя означает обрести мир в Украине", - подчеркнул он.

"Украинские войска продвигаются на восток Украины, освобождая новые города и села. Их мужество в сочетании с военной поддержкой Запада приносит удивительные результаты", - отметил Николенко.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ зашли в Купянск Харьковской области и установили в городе украинский флаг.

По данным ISW, украинские войска продвинулись уже на 2500 квадратных километров в Харьковской области.

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