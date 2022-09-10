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МЗС на тлі контрнаступу ЗСУ закликає Захід збільшити постачання зброї

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Київ, Субота 10 вересня 2022 13:12
МЗС на тлі контрнаступу ЗСУ закликає Захід збільшити постачання зброї Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталія Юрченко

Надане Україні озброєння допомагає захисникам звільняти окуповані території на сході. Тому партнери повинні збільшити військову допомогу.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Українські війська просуваються на схід України, звільняючи нові міста та села. Їх мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС закликав партнерів продовжити надсилати Україні озброєння, щоб пришвидшити перемогу.

"Перемогти Росію на полі бою означає здобути мир в Україні", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ зайшли в Куп'янськ Харківської області та встановили у місті український прапор.

За даними ISW, українські війська просунулися вже на 2500 квадратних кілометрів у Харківській області.

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