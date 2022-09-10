МЗС на тлі контрнаступу ЗСУ закликає Захід збільшити постачання зброї

Надане Україні озброєння допомагає захисникам звільняти окуповані території на сході. Тому партнери повинні збільшити військову допомогу.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

"Перемогти Росію на полі бою означає здобути мир в Україні", - підкреслив він.

"Українські війська просуваються на схід України, звільняючи нові міста та села. Їх мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу приносить дивовижні результати", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ зайшли в Куп'янськ Харківської області та встановили у місті український прапор.

За даними ISW, українські війська просунулися вже на 2500 квадратних кілометрів у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.